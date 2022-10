BCP ia expandir operação na Suíça mas acabou a vendê-la. Comprador foi um dos bancos mais afetados pela fraude Madoff

Em vez do crescimento, a saída total. Foi isto que aconteceu com a presença do Banco Comercial Português no segmento de banca privada (para clientes abastados) na Suíça. Não se sabe qual o montante que levou o banco que tem a chinesa Fosun como principal acionista a optar pela venda desta unidade, num negócio conhecido esta terça-feira, mas o que é certo é que a alienação deve concretizar-se até ao fim do ano.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler