Corticeira Amorim compra Herdade do Rio Frio ao BCP e ao Estado e acelera investimentos florestais

A Corticeira Amorim é a nova dona da Herdade do Rio Frio, um dos maiores espaços agrícolas do país e localizada em Alcochete, distrito de Setúbal. O grupo comprou ao BCP metade da infraestrutura por 14,5 milhões de euros, falta agora fechar a aquisição da restante parcela da herdade com a empresa estatal Parvalorem, com que já tem um acordo. A empresa do grupo Amorim pretende reforçar o investimento na floresta, nomeadamente no sobreiro.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), publicado esta quinta-feira, 24 de junho, a Corticeira Amorim relembra que “tem em curso um projeto de intervenção florestal”, em que pretende valorizar e desenvolver o sobreiro, “aumentar as suas produções através de processos e tecnologias inovadores já experimentados noutras zonas e, desta forma, aumentar o sumidouro de carbono do montado e contribuir para a neutralidade carbónica da empresa e do país”.

Ora, é isso que o grupo familiar pretende com a Herdade do Rio Frio, há anos à espera de um destino (em 2015 já estava sob administração judicial e depois entrou mesmo em insolvência). “A Corticeira Amorim pretende melhorar a produtividade da atividade agroflorestal da Herdade do Rio Frio, designadamente através de adensamentos a implementar neste montado único, com processos já experimentados em outras localizações”, aponta o mesmo comunicado.

Para já, a Corticeira – através da sua participada Amorim Florestal II – só tem metade da herdade que pertenceu ao nacionalizado Banco Português de Negócios (BPN). Comprou ao BCP 50% da Cold River´s Homestead, SA, que é dona de “um conjunto de ativos (bens móveis e imóveis) afetos à exploração agroflorestal, que constitui uma parte (3.300 hectares) da chamada Herdade do Rio Frio”. Em causa estão a Sociedade Agrícola do Rio Frio e a Casa Agrícola do Rio Frio II.

Para isso, a Corticeira pagou 14.525.000 euros (14,5 milhões de euros). No relatório e contas do BCP, o investimento nesta empresa estava avaliado, no final de março, a 14.414.000, já após a constituição de imparidades próximas de 5 milhões de euros.

O restante desta empresa de produtos agrícolas mas também com vocação turística será, à partida, adquirido em breve: “A Corticeira Amorim tem, ainda, um acordo com a Parvalorem, SA para a aquisição dos restantes 50% da sociedade Cold River´s Homestead, SA, o qual está condicionado à verificação de determinados requisitos, cuja concretização se espera vir a ser possível no curto prazo”. Na Parvalorem, e no final de 2020, a empresa tinha um valor líquido de 13.769.000 euros.

Pagando um investimento idêntico à Parvalorem, a Corticeira gastará 29 milhões de euros na herdade (não é toda a infraestrutura, já que uma parcela não se encontrava nesta Cold River’s Homestead) depois de ter registado um lucro de 64 milhões em 2020.

A Cold River’s foi criada em 2018 e foi para aí que o BCP e a Parvalorem transferiram os créditos e as garantias detidos sobre a Sociedade Agrícola e a Casa Agrícola, em dificuldades desde anos antes após a falência do antigo BPN e da Sociedade Lusa de Negócios. Desde aí que o objetivo é a venda, mas só agora é que tal foi possível.

Parceiros e mais compras

Depois de adquirir esta empresa – com posição na agropecuária, turismo equestre, enoturismo, turismo de natureza e turismo residencial –, a Corticeira admite vir a reforçar a sua presença na área do agroflorestal, e assume interesse em fazer compras.

“Na implementação do projeto de intervenção florestal, a Corticeira Amorim está recetiva a analisar oportunidades de parceria com produtores florestais, instituições de investigação e entidades públicas locais, bem como aquisições de ativos agroflorestais com potencial de desenvolvimento e valorização do montado de sobro”, assinala em comunicado.