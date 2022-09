REN recebe €350 milhões em garantias bancárias das fotovoltaicas

A REN — Redes Energéticas Nacionais já tem do seu lado todas as garantias bancárias para poder avançar com os projetos de reforço da rede elétrica ligados à construção de 3,5 gigawatts (GW) de novas centrais solares. As garantias foram entregues durante o mês de maio pelos diversos promotores dessas centrais e ascendem a €350 milhões, apurou o Expresso.

Este montante cobre o valor estimado pela REN como necessário para reforçar a capacidade da rede elétrica, valor esse que será pago pelos vários promotores das novas centrais. Cada uma dessas empresas firmou com a operadora da rede um acordo comprometendo-se a pagar o montante calculado e proposto pela REN. Em causa estão 14 grandes centrais fotovoltaicas, com destaque para seis da sul-coreana Hanwha Q-Cells e quatro da Lightsource BP. Neste pacote de acordos há ainda o primeiro projeto de uma central solar com mais de 1 GW de potência em Portugal, a desenvolver pela luso-espanhola Prosolia em Santiago do Cacém, a qual já começou inclusivamente o seu processo de licenciamento ambiental.