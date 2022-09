Terceira vaga de Covid-19 afundou PIB do primeiro trimestre em 5,4%

O produto interno bruto (PIB) registou uma variação homóloga de -5,4% no primeiro trimestre de 2021, refletindo os efeitos do confinamento geral no início deste ano devido ao agravamento da pandemia COVID-19.

A estimativa é do Instituto Nacional de Estatística que divulgou esta segunda-feira as contas nacionais relativas ao primeiro trimestre de 2021.

Comparativamente com o quarto trimestre de 2020, o PIB diminuiu 3,3% em volume, após o ligeiro aumento (0,2%) verificado no trimestre anterior, refletindo o impacto das limitações à mobilidade em consequência do agravamento da crise pandémica.

O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB foi mais negativo no primeiro trimestre de 2021, em consequência sobretudo da redução mais acentuada do consumo privado. Pelo contrário, o investimento registou um crescimento superior ao do trimestre precedente.

A procura externa líquida apresentou um contributo menos negativo que no quarto trimestre. Porém, continuou a verificar-se uma contração mais intensa das exportações de bens e serviços que a observada nas importações de bens e serviços, salientando-se em particular a redução muito significativa do turismo de não residentes.