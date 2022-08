Inquérito ao Novo Banco. Seis horas de governador Centeno a defender trabalho do ministro Centeno

Dispararam-se farpas para o Tribunal de Contas, seguiram críticas para o Governo de Pedro Passos Coelho, houve oposição à presidente do IGCP, lançaram-se considerações desfavoráveis sobre os prémios aos gestores do Novo Banco, citaram-se, até, palavras de Carlos Costa e deixaram-se elogios ao Ministério das Finanças que liderou: assim esteve o atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na audição desta terça-feira, 18 de maio, na comissão parlamentar de inquérito às perdas do Novo Banco, que se estendeu por cerca de seis horas.

