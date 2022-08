Mercado de eletricidade com preços a ferver: devemos preocupar-nos? (inclui gráficos que atenuam ou intensificam a preocupação)

Ainda não chegámos a meio do ano mas as perspetivas no mercado ibérico de eletricidade (Mibel) já apontam para um dos anos mais caros desde que Portugal e Espanha se uniram em 2007 para transacionar energia elétrica numa plataforma comum. Os primeiros cinco meses do ano, com maio ainda incompleto, apresentam um preço grossista médio de cerca de 60 euros por megawatt hora (MWh). E os contratos futuros para o que resta do ano estão todos acima dos 70 euros por MWh. Há razões para preocupação? Algumas, sim, mais para a indústria do que para as famílias.

