BCP: operação na Polónia com prejuízos de 68,6 milhões de euros

O resultado líquido consolidado do grupo polaco Millennium, no qual o BCP tem 50,1% do capital registou perdas de 311 milhões de zlótis, ou seja 68,6 milhões de euros.

Para isso pesou, segundo comunicado do BCP à CMVM, provisões relacionadas com riscos associados à carteira de créditos. "O resultado foi substancialmente influenciado por provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira no montante total de 533 milhões de zlótis (117,4 milhões de euros), das quais 21 milhões de zlótis (4,6 milhões de euros) relacionadas com a carteira do Euro Bank", lê-se no comunicado. As provisões acumuladas representa 10,8% do valor da carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira, segundo o comunicado do banco liderado por Miguel Maya.

Não fosse a contabilização dos itens não habituais, o resultado líquido ascendeu a 209 milhões de zlótis (46,1 milhões de euros), apresentando um ROE (retorno de capital) ajustado de 9,3%.

Nos primeiros três meses do ano, a nova produção de crédito hipotecário atingiu um volume recorde de de 2,2 mil milhões de zolótis, ou seja 0,5 mil milhões de euros, o que correspondeu a um aumento de 64% face a igual período de 2020 e um aumento de 5% em termos trimestrais. Para isso contribuiu o crescimento de 25%, em termos homólogos, da carteira de crédito hipotecário, excluindo crédito hipotecário concedido em moeda estrangeira, sublinha o BCP. No neg+ocio de retalho registou-se um crescimento de 1% nos depósitos.

Nas empresas verificou um crescimento de 18% dos depósitos em termos homólogos e um crescimento de 45% do volume de contas correntes. O crédito a empresas caiu no período em análise 3%, verificando, segundo o banco, um crescimento de 25% no volume de negócio factoring.

Os proveitos decresceram 6% e a margem financeira derrapou 10%. Já as comissões subiram 5%.Os custos operacionais diminuíram 17%..

O BCP tem agendado os resultados do primeiro trimestre para dia 17 de maio, a próxima segunda-feira.