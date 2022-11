Preço no mercado em alta preocupa comercializadores de energia

Os deuses não devem estar loucos, mas os preços da eletricidade no mercado ibérico têm atingido níveis estratosféricos para o que é habitual nesta altura do ano. No mês passado o preço médio grossista ascendeu a €65 por megawatt hora (MWh). Foi o mais caro mês de abril de sempre desde que há mercado ibérico (Mibel). E a persistência de contratos futuros com preços elevados está a preocupar os comercializadores de energia, admitiu ao Expresso Ricardo Nunes, presidente da Acemel — Associação de Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado.

Vamos a números primeiro: o preço médio de abril ficou inclusive acima dos €61 por MWh de janeiro, mês marcado pela tempestade “Filomena” e uma vaga de frio que puxou o consumo de eletricidade para máximos históricos, fazendo disparar os preços no Mibel. Abril teve vários dias com preços de €79 por MWh. E maio também começou em alta. Na passada terça-feira, 4 de maio, o preço diário ultrapassou os €81. E este é um patamar elevado: basta ver que a referência que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) assumiu nas tarifas para 2021 é de um preço de mercado de €49,5 por MWh.