CMVM quer ter a mesma autonomia de gestão que o Banco de Portugal

Gabriela Dias Figueiredo assegura que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) é um supervisor independente e autónomo em tudo o que tem que ver com decisões de supervisão, mas não é autónomo do ponto de vista financeiro, o que limita a sua gestão. Por isso, a presidente da autoridade do mercado de capitais defende, em entrevista ao Expresso, que "devia haver um nivelamento de supervisores em termos de regime". E isso passaria por dar à CMVM "a mesma autonomia de gestão, que outros reguladores têm, como é o caso do Banco de Portugal".

