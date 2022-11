Presidente da CMVM: “Não há estratégia para o mercado de capitais, nem é uma prioridade”

A menos de dois meses do final do mandato, Gabriela Figueiredo Dias, presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), lamenta que o(s) Governo(s) não coloque(m) o mercado de capitais na agenda e fala em indiferença e falta de conhecimento. Mostra-se preocupada por o Plano de Recuperação e Resiliência não ter medidas de apoio e critica o monopólio da banca no financiamento à economia.

Portugal tem um dos mercados mais insípidos da Europa. Como se dá a volta?

Não é uma especificidade nacional. É transversal, tanto na Europa como nos EUA a tendência é para a redução de empresas a entrar no mercado e para o aumento de empresas a sair. Após a crise financeira de 2008, o número de empresas cotadas na Alemanha reduziu-se em 50%.