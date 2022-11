CMVM pode rever idoneidade em auditora por conta de Luanda Leaks

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pode vir a retirar a idoneidade de auditores por conta das investigações que fez no âmbito do Luanda Leaks. “Não está excluída a possibilidade de atuação em sede de procedimento de idoneidade”, admite a presidente do supervisor dos revisores oficiais de contas. “Há uma questão a ser avaliada.”

Já se sabe que foram nove as sociedades revisoras analisadas pela autoridade liderada por Gabriela Figueiredo Dias, mas os “problemas estão muito concentrados num auditor, quer em termos de participações que já fizemos quer em termos de sequências que possam vir a existir”. Não quis identificar. Sabe-se apenas que uma das big four da auditoria, a PwC, trabalhava de perto e há anos com Isabel dos Santos, a protagonista do escândalo sobre transferências suspeitas feitas durante a sua presidência na Sonangol, e que até houve mudanças internas após a polémica.