Atividade económica no final de abril já ficou acima de 2019, sinaliza Banco de Portugal

"A economia portuguesa tem mostrado uma capacidade de reação aos períodos de reabertura muito significativa", frisou Mário Centeno, governador do Banco de Portugal (BdP), está quarta-feira, na apresentação do Boletim Económico de maio da instituição.

Respondendo a uma questão sobre como está a ser o impacto da reabertura do país, desde meio de março, sobre o andamento da economia portuguesa, o governador frisou que "sempre que há decisões que dão previsibilidade isso transpõe-se de imediato para a atividade económica e indicadores de confiança". Lembrando o aumento "muito significativo" dos indicadores de confiança em março, Centeno vincou que o indicador diário de atividade económica (DEI) calculado pelo BdP "tem dado indicações muito claras".

E deu novidades. Antecipando os dados do DEI que o BdP só vai revelar amanhã - os dados são atualizados todas as quintas-feiras -, Centeno revelou que na última semana houve "uma recuperação muito significativa da tendência de crescimento", que "já está acima do valor de 2019". Ou seja, este indicador compósito que permite traçar quase em tempo real a evolução da economia portuguesa, indica "crescimentos homólogos elevadíssimos face a 2020 e já positivos face a 2019", adiantou Mário Centeno.