Portugueses já estão a consumir mais do que antes da pandemia

"O número total de compras (físicas e online) atingiram, pela primeira vez em 2021, valores acima dos registados antes da COVID-19 - quer em período homólogo (19 a 25 de abril de 2019), quer em comparação com os primeiros meses de 2020, caracterizado como o período “antigo normal", diz a SIBS. O relatório divulgado esta sexta-feira revela que este crescimento "deve-se sobretudo ao comércio online" que já está 51% acima dos níveis registados no "antigo normal".

Na comparação entre períodos, a SIBS refere que no período pré-covid, o comércio online representava apenas 10% do total das compras eletrónicas, tendo atingido os18% em fevereiro de 2021 e os 14% na semana de 19 a 25 de abril.

"Neste cenário é ainda de sublinhar o crescimento do MB WAY (...) que chegou a registar crescimentos de 4x o número de compras em fevereiro de 2021 face ao “antigo normal” e de 3,6x na primeira semana da 3ª fase de desconfinamento", precisa o estudo.

No comércio físico, apesar dos valores estarem ainda a 5% no “antigo normal”, há crescimento desde março de 2021 e, na semana de 19 a 25 de abril, ficou mesmo acima do registado no período homólogo dos dois últimos anos, com o MB WAY a "crescer exponencialmente", estando atualmente 4,8 vezes acima do registo anterior.

Por setores, os negócios mais impactados durante o período de confinamento – alojamento turístico, restauração, transporte de passageiros e moda & acessórios – "apresentam um gradual retorno com as diferentes fases de reabertura", mas estão ainda 16% abaixo do “antigo normal”. Quanto ao pequeno comércio - mercearias, minimercados e similares, produtos alimentares, bebidas e tabaco - a SIBS refere que continuam em contraciclo, com a quota das compras online nos 24% comparativamente ao total de compras físicas e online.