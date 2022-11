Maior projeto de hidrogénio prevê 75% de subsídios públicos

Quando, no verão de 2020, dezenas de projetos se posicio­naram para a fileira do hidrogénio em Portugal, o plano de €2,5 mil milhões da Bondalti, em Estarreja, emergiu como o maior investimento de todos. Poucos pormenores foram revelados sobre cada iniciativa, mas o diabo está nos detalhes. Segundo documentos a que o Expresso teve acesso, o projeto da Bondalti foi concebido com uma necessidade de 75% de subsídios a fundo perdido.

A manifestação de interesse apresentada ao Governo português em julho de 2020 pela Bondalti contemplava investimentos de €2452 milhões até 2040 (a primeira etapa do projeto H2Enable contempla apenas €236 milhões até 2025). Um dos pressupostos é muito claro sobre a necessidade de apoios públicos: “Incentivos não reembolsáveis ao investimento realizado até 2040 a uma taxa de apoio de 75%” pode ler-se na ficha do projeto a que o Expresso teve acesso.