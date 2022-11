Ex-administrador do BPI Farinha Morais apontado para presidente do conselho de administração da CGD

António Farinha Morais, um histórico administrador do BPI que renunciou esta semana ao cargo, é o nome apontado para a presidência não executiva (presidente do conselho de administração ou 'chairman', na designação anglo-saxónica) da Caixa Geral de Depósitos (CGD), de acordo com informação apurada pelo Expresso. É ele que irá acompanhar, analisar e avaliar o trabalho da gestão executiva comandada por Paulo Macedo. A lista da nova administração do banco público ainda tem de ser aprovada pelo Banco Central Europeu.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler