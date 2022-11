Projeção. Economia portuguesa cai 5,2% no primeiro trimestre

A economia voltou a cair no primeiro trimestre, mas a queda foi inferior ao ‘trambolhão’ provocado pelo primeiro confinamento, no ano passado. É o que esperam os economistas ouvidos pelo Expresso em antecipação à divulgação da primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) que ocorrerá no final da próxima semana. A expectativa é que o PIB tenha estado no vermelho durante os primeiros três meses do ano, mas passe para o verde no segundo trimestre, quando os economistas antecipam um crescimento nos dois dígitos.

Com maior ou menor grau de pessimismo, todos os economistas ouvidos pelo Expresso apontam para uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) nos primeiros três meses do ano, tanto em relação aos primeiros três meses de 2020 (variação homóloga) como face ao trimestre anterior (variação em cadeia). Uma evolução onde pesa o recuo do consumo privado.

