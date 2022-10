Especulação imobiliária já chegou aos terrenos agrícolas

Os terrenos com aptidão agrícola estão a subir de preço e há regiões do país em que já se sente a especulação imobiliária, devido aos investimentos no regadio, que estão a tornar a lavoura numa atividade de elevado retorno. Mas há quem apenas esteja a comprar, esperando a valorização dos terrenos, e deixe a terra sem uso.

“Os investimentos no regadio estão a tornar a agricultura uma atividade capaz de gerar retorno, desde que tenha escala, mas para isso é preciso criar instrumentos para emparcelar a terra”, defende José Martino, administrador executivo da Ruris.