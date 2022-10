Grupo chinês Fosun reforça e já tem praticamente 30% do BCP

A Fosun voltou a ganhar peso na estrutura do BCP, alargando a distância face à segunda maior acionista, a Sonangol. Aliás, enquanto o grupo chinês reforça a sua participação acionista com compras no mercado, a petrolífera angolana já mostrou disponibilidade para mexidas na sua posição. De qualquer forma, num momento de dinamização da consolidação na banca, juntas têm quase 50% do capital da instituição financeira.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler