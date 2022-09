CGD promove diretora à administração e recruta na concorrência

A Caixa Geral de Depósitos tem em cima da mesa dois nomes de mulheres para integrarem a comissão executiva no próximo mandato: Manuela Ferreira, quadro do banco público desde 1995, e Madalena Talone, que está no BPI desde 2004, segundo informação que o Expresso obteve junto de várias fontes. Paulo Macedo continuará a ser o presidente executivo, mas para já ainda não há nome para substituir Rui Vilar como presidente do conselho de administração.

As duas diretoras, com carreira profissional em cada um dos bancos, integram a lista que ainda terá de ser submetida a autorização perante o Banco Central Europeu, o supervisor direto da CGD. Nestes processos, os bancos (e os acionistas) tentam ter a aprovação (mesmo que informal) dos nomes propostos antes da Assembleia Geral. É para maio que o Ministério das Finanças aponta a reu­nião eletiva que irá aumentar o peso feminino na CGD — uma obrigação legal para o banco público.