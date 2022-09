Descodificador: o que vai acontecer à idade da reforma?

1. O que muda na idade da reforma?

Em 2022 vai subir. Foi publicada a portaria do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), que confirma o aumento de um mês face a 2021, para os 66 anos e sete meses. Uma subida que o Expresso já tinha avançado, a partir dos dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE). Mas os dados definitivos do INE só serão divulgados em maio. Já em 2023, os especialistas apontam para uma descida da idade da reforma. O jornal “Público” noticiou que pode recuar para os 66 anos e cinco meses, citando Vítor Junqueira, diretor do Centro Nacional de Pensões. Especialistas ouvidos pelo Expresso apontam também para uma redução, pela primeira vez. É o caso de Maria João Valente Rosa, demógrafa e professora da Universidade Nova de Lisboa, e Filipe Ribeiro, sociólogo e professor da Universidade de Évora.

