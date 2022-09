Logoplaste: sai a Carlyle, entra um fundo de pensões de professores do Canadá

A Carlyle já chegou a acordo para vender a posição de 60% que detém no capital da portuguesa Logoplaste. O novo acionista da empresa onde Filipe de Botton e Alexandre Relvas mantêm uma participação de 40%, é o Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), um fundo de pensões dos professores do Canadá.

BC Partners, Apax e Stonepeak Infrastructure Partners também estiveram na corrida pela empresa especializada na produção de embalagens de plástico, mas o negócio acabou por ser concretizado com este fundo que é um dos principais investidores privados à escala global.

Os termos do acordo, designadamente os valores envolvidos, não foram divulgados e a sua concretização ainda depende da luz verde do lado da regulação, mas o negócio assenta numa avaliação da Logoplaste em 1,4 mil milhões de euros, o que duplica o valor próximo dos €400 milhões investido pela Carlyle há menos de cinco.

Em comunicado sobre a aliança da Logoplaste com um novo acionista para continuar "a impusionar o crescimento", o Grupo Carlyle assume que vende a sua posição "depois de cinco anos de sucesso", sublinhando que neste período a Logoplaste registou "um forte crescimento", por via orgânica, através de investimento, desenvolvimento de instalações na Europa, América do Norte e Brasil, mas também com aquisições como a participação maioritária na polaca Masterchem.

"Com o apoio dos clientes mais fiéis, a atividade da empresa na América do Norte triplicou em cinco anos, continuando a crescer também na Europa", diz. "Estamos seguros de que os melhores anos da Logoplaste ainda estão para vir", afirma mesmo Alex Wagenberg, diretor da Carlyle Europe Partners.

Ja Filipe de Botton, presidente da Logoplaste, deixa elogios à Carlyle, "um sócio de grande valor para a Logplaste através do apoio ao negócio , para manter um forte crescimento e uma série de produtos inovadores que permitiram à empresa posicionar-se como pioneira na sua área", mas também ao novo acionista, manifestando satisfação por continuar a manter "a posição de liderança no sector". "Esperamos com entusiasmo a próxima fase de crescimento para os próximos anos com o Ontario Teachers", acrescenta.

E para o novo acionista, a aliança entre a família de Botton, Alexandre Relvas e a equipa de gestão da Logoplaste "encaixa perfeitamente na carteira de capital privado, tendo em conta a sua liderança, o seu modelo de negócio de alta resiliência e um sólido compromisso com a sustentabilidade. Queremos apoiar a empresa na sua próxima etapa de crescimento global", diz Nick Jansa, repsonsável pelo Ontário Teacher´s Pension Plan Board para a Europa, Médio Oriente e África.

A operação foi assessorada pelo Barclays Bank, Goldman Sachs International e Linklaters, com a Vieira de Almeida & Associados a acompanhar Filipe de Botton e Alexandre Relvas, que co-presidiram a empresa durante 20 anos e a transformaram numa multinacional. O Ontario Teacher´s teve o Credit Suisse International como assessor financeiro, a Weil Gotshal & Manages Y Urua Menendez como assessores legais e a Ernst & Young como assesor fiscal e contabilistico.

As primeiras notícias de que a Carlyle queria vender a posição maioritária na Logoplaste, com 63 fábricas em 16 países, 2.300 trabalhadores, um volume de negócios superior a €500 milhões e uma história que remonta a 1976 surgiram em agosto do ano passado. Na altura era apontada uma avaliação na ordem dos 1,2 mil milhões de euros.