EDP compra empresa brasileira de energia solar

A EDP vai alargar as suas operações no negócio da energia solar distribuída, isto é, pequenas instalações de painéis fotovoltaicos junto aos pontos de consumo. A EDP Brasil avançou com a aquisição da AES Inova por 101,7 milhões de reais, o equivalente a 15,3 milhões de euros ao câmbio atual.

Adicionalmente, para concretizar projetos que a AES Inova tem em marcha, a EDP Brasil irá investir 75 milhões de reais, ou 11,3 milhões de euros, na empresa agora adquirida. Entre a compra e o compromisso de investimento, a EDP Brasil irá dispender o equivalente a mais de 26 milhões de euros.

O fecho do negócio adiciona quase 34 megawatts (MW) ao portfólio da subsidiária EDP Smart por meio de ativos localizados nos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Deste total, aproximadamente 16 MW referem-se a empreendimentos contratados e em operação comercial. Os restantes 18 MW referem-se a projetos prontos a instalar em Minas Gerais.

“Esta operação representa para a EDP uma excelente combinação entre projetos contratados – o que significa garantia de receita e mitigação de riscos – e projetos em construção – nos quais nos destacamos pela excelência da entrega no prazo e custo predefinidos”, comentou, em comunicado, João Marques da Cruz, o novo presidente executivo da EDP no Brasil.

“Trata-se de mais um passo firme da EDP rumo ao seu objetivo de liderar a transição energética no país, apostando fortemente na geração solar distribuída e centralizada”, acrescentou.

No Brasil a EDP encerrou 2020 com 65,3 MW de energia solar no seu portfólio – 34,5 MWp em projetos já entregues a clientes como Banco do Brasil, TIM, Claro, Johnson & Johnson, entre outros, e 30,8 MWp em projetos já contratados em desenvolvimento e construção.

A compra da AES Inova é a terceira aquisição de empresas de energia solar distribuída que a EDP faz este ano, depois de já ter anunciado aquisições de sociedades com negócios similares nos Estados Unidos da América e em Itália.