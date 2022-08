Uber disponível para reforçar direitos laborais. "Acreditamos que os trabalhadores de toda a Europa merecem melhor"

A Uber está disponível para dialogar com a Comissão Europeia (CE) e chegar a um consenso em matéria de regulamentação do trabalho na economia das plataformas. O presidente executivo da plataforma de transporte descaracterizado de passageiros, Dara Khosrowshahi, enviou esta segunda-feira à CE o resultado de um debate interno realizado pela empresas e os representantes dos trabalhadores, materializado no livro branco “A Better Deal: partnering to improve platform work for all”, onde defende que “a regulamentação do trabalho das plataformas tem de reconhecer o valor do trabalho independente e ser fundamentada com base nos princípios que os motoristas e estafetas consideram ser importantes”. Por outras palavras, admite a necessidade de reforçar os direitos e a proteção dos trabalhadores, mas sem que isto coloque em causa a flexibilidade e a sua possibilidade de controlar "quando e onde querem trabalhar".

