Projeto solar de €1000 milhões traz baterias da Tesla

É o maior e mais ambicioso projeto solar fotovoltaico a entrar em licenciamento em Portugal. A central THSiS, promovida pela empresa Sunshining, do grupo luso-espanhol Prosolia, propõe para Santiago do Cacém, no Alentejo, um investimento de €1000 milhões, que inclui não só uma central fotovoltaica de dimensão inédita no nosso país mas também um dos maiores parques de baterias da Europa.

Ao que o Expresso apurou, esta é uma das grandes centrais solares incluídas num pacote de 3,5 gigawatts (GW) que a REN — Redes Energéticas Nacionais está a articular com várias empresas no âmbito do regime de acordos de investimento, isto é, projetos que ganharão o seu ponto de ligação à rede elétrica desde que os promotores assumam os custos de reforço da rede que a REN precise de fazer para transportar a energia das centrais. Contactada, a Prosolia não quis fazer comentários sobre este projeto.