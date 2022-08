Espanha ameaça agravar prejuízos do Novo Banco em 2020

A venda da sucursal em Espanha ameaça agravar os prejuízos que o Novo Banco (NB) vai registar em 2020. As ofertas pela unidade espanhola são a preços mais baixos do que o peso que esta tem no balanço do banco, pelo que está em cima da mesa o reconhecimento antecipado de perdas, para uma aproximação ao seu real valor.

Neste momento, ainda está em aberto como se irá realizar a venda. Há negociações sobre as propostas para esta sucursal, o único ativo relevante herdado do antigo BES no estrangeiro que se mantém em atividade. Há, até, possibilidade de a alienação ser apenas parcial, só de alguns ativos, segundo sabe o Expresso.