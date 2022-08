ERC diz não poder travar reforço de Galinha na Lusa. PS atira-se ao regulador

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) considera que não tem poderes para se posicionar (ou travar, se for o caso) relativamente ao reforço acionista do empresário Marco Galinha na estrutura acionista da agência noticiosa Lusa, ainda que alguns dos seus membros digam que a operação levanta dúvidas (“qual o interesse do Grupo Bel? É uma pergunta de 1 milhão de euros”).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler