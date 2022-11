Portugal vive a 5ª pior crise em 150 anos

A economia acabou por se afundar menos do que se esperava no ano passado, mas não deixa de ficar na história da democracia como a maior de sempre nestes últimos 46 anos. A quebra de 7,6% em 2020 é mais grave do que a crise de 1975, em plena ebulição política pós-revolução e com aumentos de 20% no preço do petróleo. E, em apenas 12 meses, é mais profunda do que a crise vivida entre 2011 e 2013, durante o programa da troika na sequência da crise da dívida.

2020 fica também na história como o ano em que Portugal sofreu a segunda grande pandemia dos últimos 120 anos. Mas esta crise foi mais dura, apesar de registar até agora muito menos mortes. Em 1918, com a vaga da gripe espanhola, que dizimou um mínimo de 59 mil portugueses (números oficiais), e com as sequelas do último ano da I Guerra Mun­dial a economia contraiu-se 6,5%. Agora foi pior e apenas com uma frente de ‘guerra’.