Centeno entrega relatório secreto que avalia Carlos Costa à comissão de inquérito do Novo Banco

O Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno, entregou à comissão parlamentar de inquérito do Novo Banco o relatório que avalia a atuação da liderança de Carlos Costa nos últimos meses antes da queda do antigo Banco Espírito Santo (BES), confirmou o Expresso. Isto apesar de o Tribunal da Relação de Lisboa se ter recentemente pronunciado sobre o documento, dizendo que o segredo não deveria ser levantado perante os acusados para efeitos da discussão da insolvência do BES, onde Ricardo Salgado surge como um dos acusados.

