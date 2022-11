Guerra das máscaras: fileira têxtil pressiona o Governo para pôr a Europa a falar a uma só voz

Para quem gosta de teorias da conspiração e de ver os alemães como os maus da fita, a mais recente polémica à volta das máscaras de proteção tem uma explicação curta e simples: muitas empresas alemãs optaram por investir nas máscaras do tipo FFP2, que têm a designação técnica de respiradores, em vez de apostarem nas máscaras sociais, como fez Portugal, e agora que a vacinação da população contra a covid-19 pode significar o emagrecimento do negócio, o país está a usar as armas que tem ao seu dispor para fomentar vendas.

