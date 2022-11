Desemprego registado voltou a superar os 402 mil. Estes são os concelhos do país onde a pandemia está a destruir mais empregos

É um passo atrás no otimismo que desde outubro marcava a tendência em matéria de desemprego em Portugal. Apesar do recuo da recuperação económica, o desemprego registado – travado pelas medidas de incentivo à manutenção de emprego que o Governo disponibilizou às empresas – estava desde outubro de 2020 em queda. Dezembro inverteu a tendência de redução em cadeia do número de inscritos nos serviços públicos de emprego nacional, elevando o número de desempregados registados para 402.254, como sinalizam os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). São mais 3.967 (1%) indivíduos do que no mês anterior, mais 91.772 (29,6%) e mais 86.692 (27,5%) do que em fevereiro, último mês livre dos impactos da crise pandémica. Números que se distribuem transversalmente pelo território nacional.

