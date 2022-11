Queda do preço das casas ameaça banca

O preço das casas deve começar a descer este ano. Esta é a análise que tem vindo a ser feita pelas agências de rating quando olham para a economia portuguesa. E esse é um risco que os próprios bancos sabem que está pela sua frente. Aliás, até o Banco de Portugal já fez esse alerta. O regresso dos turistas e a extensão de medidas de apoio podem limitar esse impacto, mas tudo é uma incógnita.

“Tendo em conta que os atuais preços do imobiliário são relativamente elevados quando comparados com os níveis históricos e com a natureza cíclica do imobiliário português, há o risco de os seus preços descerem dos níveis atuais.” Quem o escreve é o Banco Montepio, num prospeto aos investidores, em que elenca riscos, e que data de dezembro, sendo por isso o mais recente na banca nacional.