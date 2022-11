O ministro das Finanças, João Leão, vai tirar partido dos subsídios europeus do Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 — vulgo “bazuca” europeia — para finalmente saber quantos imóveis tem o Estado e melhor gerir os terrenos e edificado na posse dos diferentes ministérios.

A promessa de investimento no cadastro do imobiliário público foi submetida pelo Governo português à Comissão Europeia no âmbito do pacote de apoios a fundo perdido para a digitalização da Administração Pública.