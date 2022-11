Economia portuguesa volta a cair com novo confinamento

A economia portuguesa caiu nos últimos três meses de 2020 e deve voltar a cair no primeiro trimestre deste ano. Essa é, em regra, a posição dos economistas ouvidos pelo Expresso. É o preço do regresso ao confinamento, em moldes semelhantes a abril do ano passado, na primeira vaga da pandemia. A grande diferença são as escolas, que ficarão abertas. O tombo, contudo, não deve atingir as proporções da última primavera.

Vamos por partes. A informação relativa à economia portuguesa nos últimos três meses de 2020 ainda é parcial. Mas, com os dados disponíveis, os economistas antecipam uma contração face aos três meses anteriores, interrompendo a forte recuperação do Verão, muito por causa dos confinamentos parciais.

