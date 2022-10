Worten muda estratégia em Espanha com venda ou encerramento de lojas e aposta no digital

A Worten decidiu mudar a sua estratégia em Espanha com o foco nas tendências atuais e na rentabilidade. Assim, a empresa reduz as lojas físicas às 16 mais rentáveis no pais, fechando 14 e vendendo 17 à MédiaMarket e assume o foco no digital.

"A Worten Espanha continua o seu processo de adaptação aos novos desafios do mercado, precipitados pela pandemia, e, de olhos postos no futuro, decidiu acelerar a digitalização do seu negócio naquele país, concentrando esforços no canal digital e assegurando uma rentabilidade positiva em 2021", diz a empresa em comunicado divulgado esta quarta-feira.

A justificar a aposta na sua loja online em Espanha, a empresa sublinha que as vendas da worten.es "cresceram significativamente nos últimos anos", mais do que duplicando nos primeiros nove meses de 2020, o que veio acelerar a decisão, adiantando que a transação com a MediaMarkt, prevê a transferência de 270 trabalhadores e contribui para preservar 73% dos postos de trabalho da empresa.

“No atual contexto de transformação do setor, acelerada pela atual crise pandémica, decidimos fazer mudanças estruturais, para garantir resultados operacionais positivos em Espanha em 2021, explica José Vieira de Almeida, Country Manager da Worten Espanha. “Esta mudança não afeta a continuidade ou independência do nosso negócio nesta geografia, onde, a partir de agora, nos concentraremos em servir os clientes da forma mais eficiente, através do online e das lojas físicas que melhor se adaptam ao nosso modelo omnicanal em Espanha”, acrescenta.

Presente em Espanha desde 2009, a Worten aguarda ainda a aprovação do negócio com a MédiaMarket pela Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência espanhola, admitindo que a operação pode ficar concluída ainda no primeiro trimestre do ano.

Com a reorganização em Espanha, a Worten mantém um volume de negócios superior a mil milhões de euros e deverá ver a margem EBITDA subjacente aumentar de 5,2% (2019) para mais de 6,5%