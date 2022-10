Como a Symington prepara as vinhas do futuro

À procura de uma vinha resistente, pronta a produzir mais e melhor, de forma sustentável, mesmo sob a pressão do aquecimento global, a Symington Family Estates criou uma biblioteca especial, ao ar livre, onde reúne castas autóctones do Douro e algumas celebridades internacionais, como o Cabernet Sauvignon.

Na Quinta do Ataíde, no Douro Superior, a biblioteca da Symington reúne 53 das mais de 100 castas autóctones da região, com 200 pés de videira cada, em dois hectares de esperança que têm a missão de garantir o futuro da viticultura da mais antiga região demarcada do mundo. Na Quinta do Bonfim, no Cima Corgo, noutro ensaio experimental que permite a comparação de resultados entre as duas sub-regiões, repete 30 destas castas. A escolha combina os pesos pesados do Douro, como a Touriga Nacional, com castas quase desaparecidas e já difíceis de encontrar que aqui estão a ser preservadas e com algumas referências internacionais já bem estudadas no mundo para facilitar a apresentação dos resultados à escala global.