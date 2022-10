2020: Bolsas ganham €11 biliões durante terceira maior crise em 120 anos

O paradoxo voltou a repetir-se. A economia mundial deverá ter caído 4 a 5% em 2020, registando a terceira maior crise económica desde há 120 anos, mas as bolsas de ações registaram ganhos anuais de 14%, com o mês de novembro a bater recordes do ano (subida de 12%), segundo o índice global MSCI. A valorização bolsista anual foi de mais de 13 biliões de dólares (€11 biliões).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler