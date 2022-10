Elisa Ferreira e Constâncio chamados pela Iniciativa Liberal à comissão de inquérito ao Novo Banco

A atual comissária europeia e antiga vice-governadora do Banco de Portugal Elisa Ferreira é um dos 53 nomes apontados pela Iniciativa Liberal no requerimento entregue esta segunda-feira para ser ouvida na comissão de inquérito ao Novo Banco.

Além de Elisa Ferreira, os seus antigos colegas do Banco de Portugal, de Carlos Costa a Máximo dos Santos passando por ex-administradores, são igualmente convocados, numa lista em que Vítor Constâncio, ex-governador e antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, também consta como audição a solicitar.

Elke König, que preside ao europeu Mecanismo Único de Resolução, sistema da zona euro que prevê como os bancos devem lidar com as suas dificuldades, está também no elenco do requerimento da Iniciativa Liberal. Os representantes de auditoras, consultoras e de empresas que assessoram ou compraram ativos ao Novo Banco fazem parte dos nomes chamados por João Cotrim de Figueiredo nesta primeira comissão de inquérito em que a Iniciativa Liberal participa.

Representantes de governos são quatro: os ex-ministros das Finanças Mário Centeno e Maria Luís Albuquerque, o atual, João Leão, e ainda o antigo secretário de Estado das Finanças Ricardo Mourinho Félix.

Num outro requerimento, a IL pede igualmente documentação sobre o Novo Banco, a começar pelo relatório da comissão que avaliou o acompanhamento feito pelo Banco de Portugal aos últimos dias de vida do BES – o documento que Carlos Costa sempre se recusou a entregar e que Mário Centeno admitiu que podia, em breve, vir a disponibilizar ao Parlamento, faltando apenas decisão do Tribunal da Relação para o libertar do segredo.

A IL pede ainda a listagem de “ativos creditícios, mobiliários e imobiliários alienados desde outubro 2017, isoladamente ou em portefólio, e demonstração do resultado contabilístico da respetiva transação”, a que junta ainda as atas das reuniões da administração desde a venda à Lone Star, em outubro de 2017, bem como a correspondência trocada entre o Novo Banco e o Fundo de Resolução desde 2014.

Todos os partidos tinham de entregar as suas propostas até esta segunda-feira, sendo que depois terá de haver uma consensualização sobre quais as prioritárias, até porque a comissão de inquérito só dura até abril.