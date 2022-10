Manuel Vicente implica Eduardo dos Santos na corrupção da Sonangol

Depois de um longo silêncio, o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, esteve no palácio presidencial para denunciar, diante de João Lourenço, a participação de José Eduardo dos Santos em alguns dos maiores negócios que, dentro e fora do país, envolvem a Sonangol. Ainda é cedo para concluir o que a partir dessa audiência pode vir a mudar no combate à corrupção em Angola, mas, segundo apurou o Expresso, já não restam dúvidas para as autoridades de Luanda de que o ex-Presidente foi o grande arquiteto de toda a engenharia negocial da petrolífera.

O antigo patrão da Sonangol ter-se-á feito acompanhar de elementos que comprovam ordens dadas expressamente por José Eduardo dos Santos que deram origem a alguns dos maiores escândalos de corrupção que estão entregues aos tribunais tanto em Angola como no estrangeiro. Assim, ter-se-ão desfeito algumas das suspeitas que recaíam sobre Manuel Vicente e sobre o general Hélder Vieira Dias (Kopelipa), antigo chefe da Casa Militar.