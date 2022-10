Via Verde Eletric: onde ficam os 42 postos de carregamento de carros elétricos das autoestradas

A Via Verde Eletric anunciou esta segunda-feira que vai equipar, durante 2021, 42 estações de serviço de autoestradas com um total de 82 carregadores de carros elétricos. O investimento está orçado em 10 milhões de euros. A nova rede resulta de uma parceria entre Brisa, BP, Cepsa, EDP Comercial, Galp Electric, Ionity e Repsol. Os carregamentos também vão poder ser pagos por Via Verde, explica a Brisa.

Além de substituir os postos de carregamento que a Brisa vinha gerindo nos últimos anos, a Via Verde Eletric deverá proceder a uma melhoria em termos de capacidade de fornecimento de energia, a fim de garantir que a maioria das estações de serviço abrangidas fiquem equipadas com postos rápidos e ultrarrápidos. Os postos de carregamento também deverão ser alvo de um reposicionamento dentro das estações de serviço.

“Os condutores têm disponíveis soluções de carga rápida (de 50kW) e ultrarrápida (de 150 a 350kW), aproximando a duração do carregamento elétrico do tempo de um abastecimento convencional. Os pontos de carregamento ficam instalados junto à zona de restauração das áreas de serviço Colibri, para que o condutor tenha, durante o período de recarga, o descanso e o conforto de um serviço de qualidade”, informa o comunicado relativo à inauguração da nova rede de carregamento de carros elétricos Via Verde Eletric.

O comunicado da Via Verde Eletric explica que os postos de carregamento instalados na BP e na Repsol deverão ter como fornecedor da energia a EDP Comercial. Nos postos de carregamento instalados nas áreas de serviço da Galp, prevê-se que o fornecedor da energia seja a Galp Electric, enquanto nos postos de abastecimento geridos pela Cepsa será a Ionity a fornecedora da energia.

A nova rede de carregadores de carros elétricos vai privilegiar as ligações que se encontram fora dos cenários urbanos – e que, em princípio, são usadas para viagens mais longas.

"Estamos a derrubar barreiras para o uso de veículos elétricos para as médias e longas distâncias. No próximo verão, será possível viajar num veículo elétrico com total conforto, do Minho ao Algarve, na rede Brisa”, referiu António Pires de Lima, administrador da Brisa durante o lançamento da nova rede de carregadores de carros elétricos.

A Brisa informa que, para as estações de serviço urbanas, deverá projetar uma “oferta diferenciada”, tendo em conta as necessidades específicas de quem vive nas cidades.

“Esta rede não inclui as áreas de serviço urbanas da rede Brisa (Oeiras, na A5; Coronado-Trofa, na A3; Águas Santas, na A4), que terão uma oferta diferenciada, adaptada às necessidades do tráfego urbano numa lógica mais alargada de Mobility Hub, e cujos projetos estão em preparação”, refere o comunicado.

