Governo quer Lufthansa no capital da TAP

A gigante Lufthansa continua a ser um parceiro desejado para a TAP, e o Governo português já fez saber informalmente na Comissão Europeia, na sequência do plano de reestruturação, que continua disponível para, no futuro, ter a companhia alemã com acionista da transportadora portuguesa, sabe o Expresso. Uma mensagem idêntica foi também passada aos acionistas da Lufthansa. A TAP e a Lufthansa fazem parte da Star Alliance, o que as aproxima, e num eventual processo de consolidação é um caminho que poderá fazer sentido.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, já tinha mostrado agrado face a uma eventual parceria com a transportadora alemã. A Lufthansa acabou por nunca fazer uma oferta, mas chegou a manifestar interesse pela TAP a David Neeleman, o acionista norte-americano, a quem o Estado acabou por comprar a posição de 22,5% este ano. A aproximação da Lufthansa à TAP foi noticiada pelo Expresso em junho de 2019.