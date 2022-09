Bloco quer conhecer todos os créditos e imóveis vendidos pelo Novo Banco

A lista de todos os créditos e imóveis do Novo Banco (NB) que foram vendidos, tanto individualmente como dentro de carteiras, deve ser entregue ao Parlamento, com a indicação do seu valor no balanço do banco, bem como do preço a que foram comercializados. Este é um dos dados que consta do requerimento entregue pelo Bloco de Esquerda à presidência da comissão de inquérito ao NB, iniciativa parlamentar que tomou posse esta terça-feira. E o partido deixa claro: pretende pormenores não só sobre os ativos tóxicos, protegidos pelo Fundo de Resolução, mas também sobre os ativos saudáveis.

No pedido do Bloco, a que o Expresso teve acesso, é solicitada igualmente a documentação associada a todos estes processos de venda, como as propostas recebidas, os relatórios internos e ainda as comunicações com outras entidades, incluindo consultores (um dos assessores em operações de venda é a Alantra, envolvida em polémica por ter na sua liderança Ana Rita Barosa, ex-assessora da administração de Salgado).