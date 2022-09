BCE pediu a BPI para ter conselho de administração mais pequeno

O Banco Central Europeu (BCE) pediu ao Banco BPI para ter, no novo mandato, um Conselho de Administração mais reduzido. Dos 18 elementos que estavam em funções, a nova equipa apontada e eleita pelo acionista único, o CaixaBank, passa a contar com 15 membros. E o Conselho Fiscal, que tinha quatro elementos, desaparece, passando os responsáveis pela fiscalização a integrar a administração.

“As recomendações do BCE — e são apenas recomendações — foram no sentido de reduzir o número de membros do Conselho de Administração. Esta recomendação tem vindo a ser seguida por muitos dos principais bancos europeus”, responde a assessoria de imprensa do BPI a questões colocadas pelo Expresso sobre a composição dos órgãos sociais do banco, eleitos a 30 de novembro.