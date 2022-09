Carlos e António Costa, Centeno, Máximo dos Santos e Ramalho: protagonistas do inquérito parlamentar que se inicia terça-feira

A comissão parlamentar de inquérito às ajudas públicas ao Novo Banco vai iniciar-se na próxima semana, mais precisamente a 15 de dezembro, e prolongar-se-á por 120 dias. Em abril, os trabalhos deverão estar concluídos, com um relatório aprovado. Se não houver suspensões de prazos, os resultados do inquérito parlamentar chegarão a tempo da próxima capitalização do Novo Banco, que ocorre em maio (e que está em banho-maria, depois da anulação da transferência pelo Fundo de Resolução que foi decidida pelo Parlamento). Até lá, os deputados esperam também receber conclusões da auditoria que foi solicitada ao Tribunal de Contas.

