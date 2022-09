Revisão em baixa. Forum para a Competitividade aponta para queda no PIB entre 8% a 10% em 2020

O Forum para a Competitividade considera que “há o risco crescente de o 4º trimestre ser pior do que o esperado, agravado pelo confinamento entretanto aprovado”, revendo assim em baixa a sua estimativa do PIB de 2020, para entre -8% e -10%.

Já para 2021, o Forum nota que se vislumbram sinais positivos, como por exemplo a proximidade de uma vacina, mas também alerta para muita incerteza. “Portugal, com o elevado peso do turismo, deverá ter dificuldade em recuperar, pelo que esperamos um crescimento do PIB entre 1% e 4%”, refere a nota de conjuntura relativa a novembro publicada esta quinta-feira.

O Forum para a Competitividade sublinha ainda que um estudo do FMI mostra que Portugal é um dos países Europeus que menos investiu no combate à crise, quer na vertente da saúde, quer na vertente de apoio à economia. “Já a Comissão Europeia não podia ter sido mais taxativa: Portugal tem de se preocupar com a sustentabilidade orçamental e as garantias públicas aos empréstimos são um risco orçamental elevado”.

Os analistas do Forum notam que “Portugal tem o mais baixo nível de investimento dos países do nosso grupo de desenvolvimento. É essencial reduzir ou eliminar todos os obstáculos ao investimento, que são também obstáculos à prosperidade e, para que isso não redunde em défices externos, também é necessário estimular a poupança”.