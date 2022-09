Exportações. Agroalimentar, vinho, metais, saúde e têxteis-lar resistem à crise

Setembro foi o terceiro melhor mês de sempre para a metalurgia portuguesa no que toca a exportações e os suinicultores registaram o terceiro melhor terceiro trimestre da história do sector e esperam fechar o ano com um recorde de vendas ao exterior. Uma ambição partilhada pelos vitivinicultores.

Sim, estamos a falar de 2020, ano em que a pandemia de covid-19 devasta a economia portuguesa e mundial, mas em que a crise não está a travar as exportações de diversos sectores nacionais. Sobretudo no terceiro trimestre, quando foram uma das alavancas da forte recuperação da economia portuguesa. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que vários sectores ficaram já acima do mesmo período de 2019 (ver gráfico). Mais: uma ronda efetuada pelo Expresso junto dos sectores que já estão no verde mostra algum otimismo para o quarto trimestre. Cauteloso, até porque os confinamentos voltaram à Europa, mas, ainda assim, há algum otimismo. Quanto a 2021, incerteza é a palavra mais ouvida.