OCDE vê economia portuguesa a crescer apenas 1,7% no próximo ano

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) está menos pessimista do que em junho sobre o trambolhão que a economia portuguesa vai sofrer este ano. No Economic Outlook publicado esta terça-feira aponta para uma contração de 8,4%, na sequência da crise associada à pandemia de covid-19, em vez do recuo de 9,4% projetado em junho.

É um número em linha com a projeção do Governo (queda de 8,5%), mas, as boas notícias para Portugal terminam aí. É que a OCDE está muito mais pessimista sobre a recuperação da economia nacional a partir de 2021.

Os números são claros. A projeção de crescimento de 6,3%, que era o cenário de junho da OCDE para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português em 2021, passou agora para uns modestos 1,7%. Isto quando o Governo espera um crescimento de 5,4%.

E para 2022 a perspetiva é pouco melhor, com a OCDE a apontar para um incremento do PIB de 1,9%.

Na sua análise à economia portuguesa, a OCDE constata que o ritmo de novas infeções de covid-19 voltaram a crescer rapidamente, levando o Governo a impor um confinamento parcial. Como resultado, houve uma "reversão da tépida recuperação no sector do turismo e das viagens verificada no terceiro trimestre de 2020", aponta o relatório.

E aqui esta o busílis do problema para Portugal. "A elevada incerteza sobre a evolução da pandemia e o elevado peso do turismo no PIB vão emudecer o ritmo da recuperação até uma vacina eficaz estar no terreno". E a OCDE espera uma "recuperação mais lenta do que esperado no turismo".

Neste contexto, a taxa de desemprego deve continuar a subir, atingindo 7,3% este ano e o pico de 9,5% em 2021. Mais ainda, deve manter-se acima dos níveis pré-crise em 2022, altura em que ficará pelos 8,2%. Já a inflação deverá manter-se em território negativo este ano e em 2021.

E O Produto Interno Bruto vai ficar abaixo do nível pré-crise pelo menos até final de 2022, antecipa a OCDE.

Quanto às finanças públicas, a OCDE espera que a dívida pública (conceito de Maastricht) suba para 136,1% do PIB este ano, 139,7% em 2021 e ainda esteja nos 138,8% do PIB em 2022.

Quanto ao défice deve atingir 7,3% do PIB este ano, diminuindo para6,3% em 2021 e 4,9% em 2022, "à medida que a economia recupera e algum apoio orçamental temporário é retirado", lê-se na análise a Portugal do relatório. Mantém-se, contudo, acima da barreira de referência dos 3% do PIB em todo o horizonte de projeção.

Neste campo, a OCDE deixa um alerta: "Para evitar um descarrilamento da recuperação económica, um regresso à prudência orçamental deve acontecer apenas depois da retoma estar firmemente em curso".

Outros conselhos para Portugal da OCDE são por um lado o aumento dos programas de aprendizagem ao longo da vida e o reforço da formação em contexto de trabalho, para facilitar a realocação de trabalhadores na economia. E, por outro, a promoção de instrumentos de base de mercado, que não sejam dívida, para alavancar as empresas viáveis e acelerar o seu crescimento potencial.