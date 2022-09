Juros da dívida a 10 anos aproximam-se de 0% pela primeira vez

Os juros da dívida portuguesa a 10 anos estão esta quinta-feira praticamente em 0%, pela primeira vez na história.

Depois de divulgadas, esta quinta-feira, as atas da reunião de final de outubro do Banco Central Europeu (BCE) apontando para uma 'recalibragem' dos estímulos monetários, os juros (yields) das obrigações do Tesouro português caíram, pela primeira vez, para 0,001%, um novo mínimo histórico no mercado secundário da dívida.

A aproximação à linha dos 0% prefigura a possibilidade dos juros (yields) no prazo a 10 anos caírem para terreno negativo no mercado secundário da dívida. Até agora, os títulos portugueses só registam taxas negativas até ao prazo de 9 anos. O Tesouro já emitiu, no mercado primário, dívida com taxas negativas nos prazos a 6 e 8 anos, em julho e outubro respetivamente.

Portugal poderá regressar à emissão de obrigações em dezembro.