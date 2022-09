Reportagem. O “rio de ferro” volta a correr em Moncorvo

Vista da estrada, a serra do Reboredo apresenta-se calma e verdejante, igual a tantas outras. Mas o seu manto verde esconde um verdadeiro “rio de ferro”, com vistas de cortar a respiração para o Douro e o Sabor, pronto a voltar a agitar a vida de Torre de Moncorvo quando a exploração do minério começar em força.

“Esta é a segunda maior jazida da Europa. Estamos a falar de 500 milhões de toneladas de ferro distribuídas por cinco montes, que são também depósitos de ferro. Só em Mua, onde estamos a começar os trabalhos de extração, temos sete milhões de toneladas para explorar à superfície”, conta ao Expresso Ricardo Santos Silva, da Aethel Mining Limited, entusiasmado com o potencial do negócio montado à volta de uma das matérias-primas que mais valorizou em ano de pandemia e que ele acredita poder ser “tão relevante para a economia mundial como o petróleo”.