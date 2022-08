Economia portuguesa volta a cair no quarto trimestre

Depois da surpresa positiva no terceiro trimestre, as nuvens voltam a adensar-se sobre a economia portuguesa. Com o agravamento da pandemia a ditar medidas mais restritivas, a atividade económica vai ressentir-se e a recuperação será interrompida no quarto trimestre. A economia vai mesmo sofrer nova queda face aos três meses anteriores, antecipam os economistas.

A informação é ainda escassa. Os poucos indicadores quantitativos disponíveis são relativos a outubro. Mas apontam todos na mesma direção: uma ligeira contração da atividade face ao terceiro trimestre (ver caixa). Já do lado qualitativo, os indicadores de confiança de consumidores e empresas até melhoraram. Contudo, os inquéritos realizaram-se antes de o Governo apertar as restrições.

