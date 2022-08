Secretário de Estado da Energia divulga todas as reuniões que teve sobre o hidrogénio

Será pouco usual os governantes revelarem publicamente as reuniões que realizam, mas o secretário de Estado da Energia, João Galamba, decidiu, num novo esclarecimento sobre a polémica do hidrogénio verde, divulgar todas as reuniões que teve sobre o hidrogénio, numa listagem que apresenta mais de 50 reuniões com diversos interlocutores, entre julho de 2019 e outubro último.

O documento mostra que as primeiras reuniões de João Galamba em torno do hidrogénio aconteceram a 2 de julho e 2 de agosto com o empresário Marc Rechter, o promotor da ideia original de um mega-projeto de hidrogénio verde em Sines, que adotaria a designação Green Flamingo, mas que viria, já em meados de 2020, a ser substituído por um outro consórcio, o H2Sines, sem Rechter.

Das dezenas de reuniões tidas por João Galamba é possível constatar que várias foram com empresas que acabariam por ser incluídas na 'short list' da candidatura portuguesa ao estatuto IPCEI, um estatuto que a Comissão Europeia concederá, para mais facilmente viabilizar financiamento aos projetos, a candidaturas que juntem pelo menos dois Estados-membros e que promovam sinergias no quadro do hidrogénio verde.

Mas muitas outras reuniões também aconteceram com entidades que acabariam por ser preteridas na listagem da candidatura portuguesa, que ainda não foi submetida a Bruxelas.

A listagem, que pode consultar abaixo, inclui cinco reuniões com responsáveis da EDP, Galp e REN, entre dezembro de 2019 e maio de 2020, reuniões essas que, segundo a revista Sábado, são tidas como suspeitas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) no quadro de um inquérito aberto em 2019 a partir de uma denúncia anónima.

Lista de todas as reuniões do Secretário de Estado da Energia sobre hidrogénio:

2 Julho 2019: Marc Rechter (Resilient Group)

2 Agosto 2019: Marc Rechter e Embaixada da Holanda

25 Setembro 2019: Embaixada da Holanda

15 Novembro 2019: Falagueira Energy Hub e TAG Energy

27 Novembro 2019: Marc Rechter

28 Novembro 2019: Dourogás

29 Novembro 2019: Duarte Garcia (para uma central solar para hidrogénio em Sines)

3 Dezembro 2019: Cluster Hidrogénio Verde em Portugal

10 Dezembro 2019: Marc Rechter (Resilient Group), no quadro da iniciativa H2Scale

12 Dezembro 2019: Voltalia

13 Dezembro 2019: Akuo Energy Group

18 Dezembro 2019: Miguel Lobo, da LightSource BP

20 Dezembro 2019: EDP, REN e Galp

6 Janeiro 2020: Prio Energy

8 Janeiro 2020: Direção-Geral de Energia e Geologia no quadro do plano de ação para o hidrogénio

9 Janeiro 2020: EDP, REN, Galp e Resilient Group

17 Janeiro 2020: Marubeni

29 Janeiro 2020: Carris e Câmara Municipal de Lisboa

11 Fevereiro 2020: EDP, REN, Galp, Vestas e Resilient Group

17 Fevereiro 2020: Prio e Akuo

2 Março 2020: Embaixadora do Canadá

6 Março 2020: EDP, REN, Galp, Vestas e Resilient Group

9 Março 2020: Embaixada dos Estados Unidos da América

19 Março 2020: Diogo Gomes de Araújo

23 Março 2020: Trustenergy

6 Maio 2020: Fusion Fuel

15 Maio 2020: EDP, REN, Galp, Vestas e Resilient Group

26 Maio 2020: José Sá Fernandes

4 Junho 2020: Efacec

8 Junho 2020: DGEG, ERSE, Lisboa E-Nova

17 Junho 2020: Bondalti

19 Junho 2020: H2PTL Jet Fuel Plant

22 Junho 2020: Estratégia Nacional para o Hidrogénio

26 Junho 2020: ISEP Porto

29 Junho 2020: Smartenergy

1 Julho 2020: Sessão de debate da estratégia do hidrogénio sobre a indústria

2 Julho 2020: Sessão de debate da estratégia do hidrogénio sobre os transportes

3 Julho 2020: Sessão de debate da estratégia do hidrogénio sobre energia

6 Julho 2020: Sessão de debate da estratégia do hidrogénio sobre emprego

8 Julho 2020: Lançamento da Aliança para o Hidrogénio Limpo

21 Julho 2020: Copenhagen Infrastructure Partners

27 Julho 2020: Infoday com empresas selecionadas para a shortlist IPCEI

19 Agosto 2020: W2E EPS, Raúl de Brito

7 Setembro 2020: Nuno Ribeiro da Silva, Endesa

15 Setembro 2020: Allianz Capital Partners

23 Setembro 2020: Assinatura de memorando de entendimento com a Holanda

24 Setembro 2020: Voltalia

25 Setembro 2020: Embaixadora do Canadá

1 Outubro 2020: Câmara de Comércio Luso-Alemã

6 Outubro 2020: Secretário de Estado Andreas Feicht (Alemanha)

7 Outubro 2020: Iberdrola

12 Outubro 2020: Marubeni e Embaixador do Japão

14 Outubro 2020: Conferência Ministerial da Energia do Hidrogénio (a convite do ministro da Economia do Japão)